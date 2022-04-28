الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على «سيدة» في صيدلية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ملابسات تداول منشور على موقع «فيس بوك» يتضمن استغاثة إحدى السيدات لقيام صيدلي بالتعدى عليها بالصفع على الوجه حال تواجدها بالصيدلية ملكه الكائنة بمركز أشمون بالمنوفية، لصرف بعض الأدوية لكونها غير محجبة، والزعم بتعرضها وأسرتها لضغوط داخل مركز شرطة أشمون لإجبارهم على الصلح مع المشكو في حقه.

حقيقة الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 أبريل الجاري تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى السيدات، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز بتضررها من صيدلي «مالك صيدلية» كائنة بذات القرية، ومقيم بدائرة المركز للتعليق على قيامها بوضع مساحيق تجميل على وجهها مما يعرضها للحسد أثناء تواجدها بالصيدلية لصرف بعض الأدوية.

وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله قرر أنه اعتاد المزاح معها لكونه صديق العائلة وعلى معرفة تامة بالمُبلغة.

عدم وجود خلافات

وبسؤال كل من زوج المُبلغة ووالدتها مقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما جاء بأقوال المشكو في حقه، ونفيا وجود ثمة خلافات سابقة بينهم وبين المشكو في حقه، وأضافا بمحاولتهما إقناع الشاكية بعدم تحرير محضر بالواقعة إلا أنها رفضت ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.