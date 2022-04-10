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كشف ملابسات «فيديو الكلب» في أشمون.. اعتداء بالعصا حتى الموت

كتب:

محمد بركات
01:19 م | الأحد 10 أبريل 2022
أرشيفية

أرشيفية

كثّفت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع فيس بوك، تضمّن مشهدا لأحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على حيوان أليف «كلب»، مستخدما عصا خشبية، حتى نفق.

اعترافات المتهم

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد المتهم في الواقعة، وتبيّن أنّه مقيم في مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف المتهم، أنّه تخلص من الكلب في أحد المجاري المائية بذات الناحية، وعلل ذلك بسبب ترويع الكلب لأطفاله، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات