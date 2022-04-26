أخبار المنوفية اليوم.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حوادث متفرقة

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، عددا من الحوادث، بينها: نشوب حريق في أتوبيس في مدينة شبين الكوم، وإصابة 3 أشخاص في حادث على الطريق الإقليمي، ومصرع شخص أسفل عجلات قطار طنطا أشمون، واشتعال النيران في سيارة على الطريق الإقليمي بالباجور، وإصابة شخص في حادث سيارة بمدينة شبين الكوم.

مصرع شخص أسفل عجلات القطار

لقي شخص يدعى «م. ا.»، يبلغ من العمر 57 عاما، مصرعه أسفل عجلات قطار «طنطا أشمون»، بعد سقوطه من القطار، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، وتحرر محصر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية، لمباشرة التحقيق في الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الإقليمي، بالقرب من نزلة أشمون، حيث نقل المصابين إلى مستشفي أشمون، وأخطرت جهات التحقيق، بعد انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابساتها، والتحقيق في أسباب الحادث.

حريق أتوبيس وتفحم سيارة

شهدت مدينة شبين الكوم، اشتعال النيران في أتوبيس دون إصابات بين المواطنين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على النيران، وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ مدير أمن المنوفية بتفاصيلها.

وتفحمت سيارة علي الطريق الإقليمي، بالقرب من نزلة الباجور في المنوفية، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة علي النيران، وإخطار الأجهزة الأمنية بتفاصيل الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

مصرع وإصابة 12 شخصا بحادث أتوبيس

شهدت محافظة المنوفية، مصرع سيدة وإصابة 11 شخصا آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، تابع لإحدى الشركات الخاصة، على طريق جيهان، الرابط بين مركزي قويسنا وشبين الكوم، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي، وانتقلت جهات التحقيق لمباشرة عملها.