يبحث عدد كبير من المُشاهدين، عن ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 27 الخميس 28 أبريل، والذي يُعرض عبر قناة mbc مصر، حيث يُحقق نسبة مُشاهدات عالية.

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

وكشفت قناة mbc مصر، عن ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 27 الخميس 28 أبريل حيث يحل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، ضيفًا على البرنامج اليوم، ليقع ضحية رامز جلال، في حلقة مليئة بالإثارة والمغامرات.

أبرز ضحايا رامز جلال في رامز موفي ستار

وشهد برنامج رامز موفي ستار، على مدار الحلقات الماضية، العديد من الضيوف من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم محمد شريف نجم النادي الأهلي، ونجلاء بدر، ومحمد أنور، ورانيا يوسف، وهدى المفتى، وحمو بيكا، وياسمين صبري، ودرة، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، وغادة عادل، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وبيج رامي، ومحمد محمود، وسليمان عيد، وآخرين.