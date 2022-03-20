رامز جلال بشعر أخضر بـ«بوستر» برنامجه الجديد في رمضان 2022

كشفت قناة MBC مصر، عن البوستر الدعائي الأول، لبرنامج رامز جلال في رمضان 2022، لاسيما بعد تصدر اسم الأخير محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض أنباء عن مشاركة فان دام، النسخة الجديدة من البرنامج.

تفاصيل ظهور رامز جلال في برنامجه الجديد

وظهر رامز جلال، على بوستر برنامجه في رمضان 2022، وهو ممسكًا بفانوس رمضان، كما ظهر شعره باللون الأخضر، ويتوجه إلى مكان تملأه أدخنة انفجار يبدو أنه ضخم، ومن المُقرر الكشف عن اسم البرنامج وتفاصيله خلال الأيام المُقبلة، حيث يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

أنباء عن مشاركة فان دام لـ رامز جلال في رمضان 2022

وكانت الأيام القليلة الماضية، شهدت تداول أنباء عن تعاون نجم السينما الأمريكية فان دام، مع فريق عمل برنامج رامز جلال رمضان 2022، الذي يجري تصويره بالمملكة العربية السعودية، من خلال دعوته لنجوم الفن والرياضة لمشاركته في أحد مشاهد فيلمة الجديد، ثم يظهر رامز جلال في المشهد بتسجيدة أحد الاشخاص المتخفية في قناع مزيف وبيدا بممارسة مقلبة.

تعرف على أبرز ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2022

بينما يسضيف رامز جلال خلال برنامجة الجديد برمضان 2022، بعض من نجوم الفن والرياضة من أبرزهم بدر بانون، عمرو السولية، محمد أنور، غادة عادل، سينتيا خليفة، بالاضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العامة الذى تصدروا الترند خلال العام الماضي.

وقدمت الهيئة العامة للترفيه مؤخرًا، لجمهورها، تجربة لعبة رامز بالسعودية على أن يعيش الجمهور مقالبه التي أجراها في برامجه الرمضانية في السنوات السابقة.