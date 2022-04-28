اعرف حقك.. متى يحق للأباء والأمهات الحصول على نفقة الاقارب من أولادهم؟

كفل قانون الأحوال الشخصية حق الآباء والأمهات في مال أبنائهم، مثلما كفل للصغار حقهم في النفقة من أبيهم، ففرض المشرع نفقة الأقارب على ميسوري الحال من الأبناء والحواشي.

ويقول على صبري عسكر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المطالبة بـ نفقة الأقارب من الدعاوى التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ففي بعض الأحيان بعد أن يكبر الأب والأم ويصلان إلى أرذل العمر وتزداد احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيره، في حين أن لهما أبناء ميسوري الحال، وبالتالي وجب على الأبناء الإنفاق على والديهم وديا، وإن لم يحدث ذلك يجوز للأب والأم كبار السن أن يطالبا الأبناء بنفقة أقارب، ويحدث أحيانا العكس فقد تكون امرأة ليس لها مورد رزق في حين أن أباها ميسور الحال، وبالتالي لا يمنع قانوناً أن تبادر الابنة كبيرة السن برفع دعوى ضد أبيها للمطالبة بنفقة أقارب.

وأضاف «عسكر» أن الشرع والقانون حددا 3 شروط ألزما فيها الابن بالإنفاق على والديه، فنفقة الأب أو الأم واجبة على الأبناء وذلك متى كان الأب أو الأم فقراء، وفقا للمقرر شرعاً و قانوناً، ولا يشترط لاستحقاقها أن يكون الأب أو الأم عاجزين عن الكسب، بل يقضي لهم بالنفقة، ولو كانا قادرين على الكسب، وذلك لأن الشرع قد نهى عن إلحاق الأذى بهما وتركهما دون نفقة مع فقرهما.

كما أوضح عسكر في حديثه لـ«الوطن» أن احتياجهما يعد قمة الأذى، وذلك مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز «وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير».

كما أوضح المحامي أن الشرع أضاف مال الابن إلى مال الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه وجوب نفقة الأقارب هو لسد حاجتهم وصلة للحرم ومنعهم من السؤال.

مشيرا إلى شروط استحقاق نفقة الأقارب، إذ تشترط المطالبة بنفقة الأقارب فقر طالب النفقة، ويسر حال المطالب بالإنفاق وقادراً على الكسب، وأن يكون بين طالب النفقة و الملتزم بها صلة قرابة بحيث يرثوا بعضهما البعض، كما تتفرع نفقة الأقارب إلى أقارب أصول أم، أب، جد، وجدة، وقرابة الفروع الولد، أولاده، وأولاد أولاده، وقرابة الحواشي الأخوة، أولادهم، الأعمام، العمات، الأخوال والخالات.

وتابع المحامي قائلا: «كما يمكن للأبناء مطالبة أبيهم بنفقة أقارب عند بلوغ سن الـ15 عاما، ففي هذه الحالة تكون نفقة أقارب كون الطفل تم الأهلية القضائية طبقاً لقانون الأحوال الشخصية»، مشيرا إلى أنه في حالة وفاة الأب يمكن مطالبة أصحاب العصب، فمن الممكن أن يرفع الطفل دعوى يطالب فيها الجد للأب بالانفاق عليه، أو العم، أو الأخ في حالة وجود أخ له قادر على الكسب وميسور الحال، كما يتيح قانون الأحوال الشخصية للأخت المطالبة بنفقة أقارب من شقيقها في حالة احتياجها وعدم وجود الأب أو الزوج أو ابن قادر على أن يعولها، ففي هذه الحالة يحق لها مطالبة أخيها بنفقة أقارب.