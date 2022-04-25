محمد ثروت: أنا من معجبي نيللي كريم منذ «ذات».. وأتمنى تغيير «الأحوال الشخصية»

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية «شكيب» المحامي الذي يقدمها الفنان محمد ثروت ضمن أحداث مسلسل فاتن أمل حربي التي تقدمه الفنانة نيللي كريم فى السباق الرمضاني الحالي الذي يناقش قضايا الأحوال الشخصية.

وعبّر محمد ثروت في حديثه لـ«الوطن» عن سعادته بعمله أول مرة مع نيللي كريم، واصفًا إياها بـ«ممثلة مميزة ومحترفة للغاية وتهتم بكل تفاصيل العمل، أنا على المستوى الشخصي من معجبيها منذ تقديمها لشخصية ذات وكثير من الأعمال المميزة التي قدمتها».

محمد ثروت: سعيد بالعمل مع نيللي كريم.. ممثلة محترفة

وأكّد ثروت أنَّ مسلسل فاتن أمل حربي من الأعمال المهمة للغاية لأنّه يناقش قضية ملموسة تعانيها كثير من السيدات اللائي يملأنّ المحاكم في قضايا تشبه القضايا التي تواجهها فاتن أمل حربي.

محمد ثروت: توجد نساء كثيرات يواجهنّ نفس معاناة فاتن

وعن تأثير العمل على قانون الأحوال الشخصية، قال «ثروت»: «أتمني بالفعل أن يكون هناك تأثير ويتمّ إعادة النظر في القانون أو على الأقل تعديله ليضمن للمرأة حقوقها لأنّه بالفعل هناك كثير من النساء تواجه نفس ما واجهته فاتن، وسبق ونجحت السيدة فاتن حمامة في تقديم القضية ذاتها في فيلم أريد حلا، وهذا يعني أنَّ الفن قادر على التأثير وتغيير بعض الأشياء».

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يُذكر أنَّ مسلسل فاتن أمل حربي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وشريف سلامة وفادية عبدالغني وخالد سرحان ومحمد ثروت وهالة صدقي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.