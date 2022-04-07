مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 6.. رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية

انتهت الحلقة 5 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم بنهاية مؤسفة، إذ حبست «فاتن» لمدة 24 ساعة بعد اعتراضها على قانون الأحوال الشخصية في المحكمة أثناء الحكم في الولاية التعليمية لبناتها، وهو ما أثار القلق الكبير لدى متابعي المسلسل بشأن الأحداث الجديدة التي تحدث معها، وفيما يلي إليك ملخص الحلقة 6 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم.

ملخص مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 6

وضمن مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 6 تشتعل الأحداث بعد أن حكم قاضي المحكمة بحبسها لمدة 24 ساعة، وبدأ القاضي في تلقين المحامي على تهيئة موكلته «فاتن» على طريقة التعامل مع قاضي المحكمة، حتى أعلن الإفراج عنها، وكان الخلاف احتد بسبب الولاية التعليمية.

صديقة فاتن تخشى عليها من القضية

وتفكر «فاتن»، التي تقوم بدورها نيللي كريم في رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية الذي لا يعتبر منصفًا لحقوق المرأة بعد الانفصال، لكن تعترض صديقتها «ميسون» تخوفًا عليها.

وذهبت فاتن أمل حربي إلى المحامي المتكفل بقضيتها «شكيب» تقدم له أتعاب رفع قضية في المحكمة الدستورية على قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يقلقها منه المحامي، ويحاول إحباطها ولكنها تصمم على رفع القضية.