حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يعشق الحرية، ولا يحب التقيد بأي من عادات وتقاليد المجتمع، الأمر الذي يجعله يسعى دائما للانفصال عن عائلته، من خلال الانعزال عنهم في شقة سكنية أخرى، كما أنهم لا يحبون التقيد بعلاقة عاطفية في وقت مبكر، ما يجعلهم يتأخرون في الزواج بشكل كبير، ويعشق مولود هذا البرج أيضا قضاء أوقات لطيفة برفقة الأصدقاء، بالخروج معهم والسفر والذهاب في رحلات مختلفة.

ويتميز مولود برج الدلو أيضا بأنه عندما يحب يخلص كثيرا لمن يحبه، ويتجنب الابتعاد عنه ويتمسك به كثيرا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تلفت الانتباه وتتبع الطرق الدبلوماسية كي تصل لأهدافك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة والأحباب.

برج الدلو والحياة الاجتماعية

يتميز مولود برج الدلو بأنه يحب أصدقاءه كثيرا ويحب قضاء الوقت معهم، كما أنه يستمع للأشخاص الآخرين دائما، ولا يحب قضاء وقت طويل بمفرده، ولكنه يحب مرافقة الأشخاص المقربين منه.