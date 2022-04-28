حظك اليوم برج القوس الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات الحساسة التي تميل للرومانسية وتؤمن بالحب من النظرة الأولى على المستوى الشخصي، إلا أن حياته العملية تكون العكس تماما، فهو يفكر بعقلانية ومنطق طوال الوقت، ويدرس الأمور بشكل مناسب من جميع الجوانب حتى لا يتعرض لأي خسارة.

ولأصحاب برج القوس الذين يبحثون عن مدى تأثير حركة الكواكب على طاقتهم اليومية، يعرض موقع الوطن، حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أنه رغم الضغوط، الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم متفائلا، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وأضافت «فؤاد» أنه على المستوى العاطفي، القمر في منزل الحب يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجحة.

مشاهير برج القوس

قدرتهم على إدارة حياتهم العملية تضمن وجودهم في أعلى المناصب، ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي.