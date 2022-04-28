حظك اليوم برج الجدي الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي لديه الكثير من الصفات التي تجعل منه شخصية ناجحة، فهو دائما منضبط في مواعيده، كما أنه يتحمل الكثير من المسئوليات ويحرص على إنجاز جميع المهام المسندة إليه على أكمل وجه، وبالرغم من أنه يحب عائلته كثيرا ويميل إلى الاستقرار، إلا أنه لا يحب الزواج مبكرا على الإطلاق، كما أنه يتميز أيضا بحبه الشديد لعمله، ويؤدي جميع المسئوليات بحرفية شديدة، ويعرف أيضا بأنه شديد الدقة.

ويتميز مولود برج الجدي أيضا بأنه لديه قدرة كبيرة على ضبط النفس والسيطرة عليه بشكل كبير، كما أنه خبير في وضع الخطط والالتزام بها، ويبحث دائما مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم لاختلاق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

عيوب برج الجدي

من أبرز عيوب برج الجدي أنه يتصف بقلة المرح، كما أنه من الشخصيات الانطوائية، ولا يحب التواجد في تجمعات، ولم يكن لديه القدرة على الوقوع في الحب بسهولة، كما أنه لديه شخصية دكتاتورية أيضا، ويشعر دائما بالملل والروتين.