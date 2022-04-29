حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الحوت يتميز بأنه شخص حساس وديناميكي وعاطف وبديهي، كما أنه لديه القدرة على فهم الأشياء الخفية، ويعتمد على لغة الجسد في حديثه مع الآخرين، ويجد راحته النفسية وسعادته العارمة عند مساعدة الآخرين من المحتاجين، كما أنه يفكر بقلبه لا بعقله، ويرفض إيذاء الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر وهذا ما يحعله أكثر عرضة للاستغلال من الآخرين والمحيطين به، ويمتص دائما مشاعر الآخرين ويتأثر بهم وتظهر على تعاملاته معهم.

وبالنسبة لأنثى برج الحوت، فهي لديها شخصية مبدعة وخلاقة، كما أن أفكارها ليست تقليدية على الإطلاق، كما أنها امرأة حنونة وتهتم كثيرا بمن حولها، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك بمضاعفة تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

اهتم اليوم باعتماد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.

برج الحوت والعلاقات الاجتماعية

يتميز مولود برج الحوت بأنه لديه شخصية ودودة، ويحب دائما الاهتمام بالأشخاص المحيطين به، وعندما تصادفه مشكلة ما، فهو يحرص على حلها ومواجهتها بكامل طاقته.