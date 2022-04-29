ماجدة خير الله تشيد بالفنان حسن العدل في مسلسل جزيرة غمام: ممثل له ثقل

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدور الفنان حسن العدل في مسلسل جزيرة غمام.

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: «الممثل المخضرم حسن العدل يلعب دورا صغيرا من حيث الحجم في مسلسل جزيرة غمام، ولكنه دور مؤثر ويحتاج إلى موهبة ومهارة، فنان له ثقل، شخصية حيللي حارس العمدة الشيخ عجمي رياض الخولي، تجمع بين الطاعة والمكر، والإخلاص لسيده والتدخل أحيانا في بعض الأمور مما يعرضه للوم».

ماجدة خيرالله: تعبيرات وجه حسن العدل تغني عن الكلام

وأضافت خير الله: «تعبيرات وجه حيللي تغني عن الكلام، حسن العدل ممثل له تاريخ وأدوار متباينة، ولكن لم يحالفه الحظ في أن يحصل على أدوار تناسب موهبته، ومع ذلك فهو يتقن ويتفانى في كل ما يقدم له، ويلفت النظر حتى لو ظهر لبضع دقائق».

مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين و طارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.

ونال مسلسل جزيرة غمام إشادات الجمهور، حيث حقق حتى الآن أعلى نسب مشاهدات خلال السباق الرمضاني الحالي كما تصدرت معظم حلقاته التريند.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام يوميا على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميا.