ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل راجعين يا هوى: حلاوة البدايات

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بمسلسل راجعين يا هوى للفنان خالد النبوي، الذي شهدت أولى حلقاته العديد من الأحداث المثيرة.

وكتبت خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «راجعين يا هوى، حلاوة البدايات باستثناء المشهد الافتتاحي، وخناقة المقهى اللي انتهت بخطف خالد النبوي، وصديقته الشقراء، ليواجه منذر رياحنة، ونفهم أن خالد اقترض مبلغ ضخم لم يستطع سداده، لذلك اضطر للعودة لمصر بحثًا عن إرثه».

وأضافت خيرالله «ما تلى ذلك وخاصة مشهد الطائرة، مكتوب بشكل كلاسيكي، فيه استعراض لتاريخ الشخصية، خالد النبوي، والصراع الدائر بين أفراد عائلته، من خلال حوار عشوائي بينه وبين نور، التي صادف أن تجلس جواره في الطائرة! وهو أسلوب قديم إلى حد بعيد في التعريف بشخصيات العمل، وربما يكون أداء خالد النبوي، هو نقطة الجذب الوحيدة، في الحلقة الأولى، أما التضاد والتنافر الاجتماعي بين السلايف، وفاء عامر المرأة الشعبية السوقية، وأنوشكا الارستقراطية المتعجرفة، فقد تم تقديمه في أعمال كثيرة، منها بعض مسلسلات أسامه أنور عكاشة نفسه، مثل عبلة كامل وصفية العمري في مسلسل عفاريت السيالة».

واختتمت قائلة: «المفاجأة التي طرحتها نهاية الحلقة تثير الفضول لمعرفه المزيد عن حادث وفاة أشقاء (النبوي)، هذا مجرد انطباع مبدئي عن مسلسل راجعين يا هوى للمخرج محمد سلامة».

مسلسل راجعين ياهوي

مسلسل راجعين ياهوي من تأليف أسامة أنور عكاشة، و سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة بطولة خالد النبوي ونور، هنا شيحة، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، سلمى أبوضيف،وعدد كبير من نجوم الفن.

وشهدت أولي حلقات المسلسل العديد من الأحداث أبرزها تعرض البطل إلى العنف والبلطجة خلال تواجده في أحد الكافيهات أثناء مشاهدته مباراة لمحمد صلاح.