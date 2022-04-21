ماجدة خيرالله: شخصية شريف سلامة في مسلسل فاتن أمل حربي نقطة انطلاق لمسيرته

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدور الفنان شريف سلامة في مسلسل فاتن أمل حربي.

وكتبت ماجدة خيرالله قائلة: «شخصية سيف اللي بيلعبها شريف سلامة في مسلسل فاتن أمل حربي تعتبر نقطة انطلاق جديدة في مشواره الفني، رغم إنه بيقدم شخصية بغيضة، إلا إنه أحيانا يحاول أن يبدو لطيفا ولكن تخونه طبيعته وأخلاقه الوضيعة».

ماجدة خيرالله: شريف سلامة ملتزم بالشكل الخارجي للشخصية

وأضافت خيرالله: «المضحك في الأمر انه بيدلع مراته فاتن ويناديها تونا حتى وهو بيضربها ويمسح بيها البلاط، شريف سلامة ملتزم بالشكل الخارجي للشخصية، فيبدو مبهدل وغير مهندم وملابسه مزيتة وبسهولة تدرك إنه كياد زي أمه، وبيبتسم بشماتة بعد كل مصيبة تقع فيها طليقته نتيجة لسلوكه ومكائده واستغلاله لثغرات القانون».

واختتمت خيرالله: «شريف سلامة نموذج للممثل اللي بيذاكر الشخصية ويضيف لها ملامح خاصه في طريقة الكلام ونبرة الصوت ولغة الجسد، حتى يبدو وكأن هو وسيف كيان واحد، مسلسل فاتن أمل حربي تأليف إبراهيم عيسي إخراج محمد العدل».

مسلسل فاتن أمل حربي

وحقق مسلسل فاتن أمل حربي نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني وتصدر عدد من مشاهدة التريند.

ويتناول المسلسل معاناه المرأة بعد الانفصال من قوانين ومحاكم، وعند وتعند الزوج بعد الانفصال وإذلال طليقته علي حساب أولاده.

ويشارك في العمل الفني عدد من أبرز الفنانين منهم، الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء، فادية عبدالغني، تأليف إبراهيم عيسي إخراج محمد العدل.