«الصحفيين» تطالب محافظ الدقهلية باحترام أحكام القضاء وتمكين الزملاء من أداء عملهم

طالب مجلس نقابة الصحفيين، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ واحترام الأحكام القضائية الباتة، الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار السلبي الصادر عنه، بمنع صحفيين من ممارسة عملهم الصحفي، وحظر دخولهم ديوان عام المحافظة، والمنشآت الإدارية التابعة للمحافظة، والمؤتمرات التي تجرى بها، وكذا الحد من حرية تداول المعلومات الخاصة بالبيانات الصحفية عبر مكتبه الإعلامي.

أحكام انتصرت لحرية الصحافة

وهي الأحكام التي انتصرت لحرية الصحافة، التي كفلها الدستور والقانون، في المادة 9 من القانون 180 لسنة 2018، التي تنص على أن للصحفي والإعلامي، حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار، التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى، بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني، للاتصال بالصحافة والإعلام، لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

كما حظرت المادة 10 من القانون ذاته عرقلة، أو منع الصحفيين من عملهم، أو الحيلولة دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلًا عن أن المادة 12 من القانون ذاته تمنح الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وللصحفي الحق وفق المادة 11 تلقي إجابات عما يستفسر عنه من بيانات ومعلومات وأخبار، ما لم تكن سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

ضمانات تكفل الحريات وتحمي حقوق الصحفيين

جاء ذلك، في الوقت الذي تشيد فيه نقابة الصحفيين، بما طرأ على البنية الدستورية والتشريعية، من ضمانات تكفل الحريات وتحمي حقوق الصحفيين، في ظل دستور 2014 الذي كانت نقابة الصحفيين طرفًا في صياغته.

وبمناسبة الحكم الصادر على الزميلة غادة عبدالحافظ، تعلن النقابة كامل تضامنها مع الزميلة، مع تكليف الشؤون القانونية بتقديم الدعم النقابي والقانوني في إجراءات الاستئناف على الحكم.