عاجل.. عضو بـ«النواب» يكشف عن تشكيل لجنة العفو الرئاسي.. بينهم كمال أبو عيطة

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أنه بناء على قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، سيتم تفعيل عمل لجنة العفوالرئاسي من خلال توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.

تشكيل لجنة العفو الرئاسي الجديد

وأشار النائب طارق الخولي إنه سيعاد تشكيل لجنة العفو لتشمل فى تشكيلها الأسماء الآتية: محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة.

وقال النائب طارق الخولي ،أن لجنة العفو الرئاسي ستبدأ منذ هذه اللحظة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة القادمة.

ويشار إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية ،اليوم،كان قد شهد عدة قرارات هامة ،أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بينها إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

كما تضمنت القرارات - استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

كما تضمنت القرارات تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس.