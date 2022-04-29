مراسل إكسترا نيوز: التضخم في ألمانيا هو الأكبر منذ 1981.. وقد يصل لـ10%

قال عربي مرزوق، مراسل إكسترا نيوز من ألمانيا، إن قرار البرلمان الألماني بالتصويت بأغلبية كبيرة للموافقة على تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا كان متوقع وسيتم تصدير 50 دبابة مضادة للطائرات إلى أوكرانيا الفترة المقبلة، مبينا أنه بالنسبة للوضع الاقتصادي فإن نسبة التضخم في ألمانيا وصلت إلى 7.4% وهو الأكبر منذ عام 1981 عقب ارتفاع أسعار الطاقة وقلة المعروض في ألمانيا.

توقعات بزيادة التضخم في ألمانيا

وأضاف خلال مداخلة له من ألمانيا على شاشة «Extra News»، أن الاقتصاد الألماني ستصل نسبة التضخم فيه إلى 10% بنهاية العام إذا قطعت روسيا الغاز عنها، مبينا أن ألمانيا تشتري فقط 35% من احتياجات الغاز الروسي وسيتم تقليل الأمر وهذا مضر للاقتصاد الألماني.

تحمل المواطن جزء من المشكلة

وأوضح مراسل إكسترا نيوز من ألمانيا، أن المكتب الفيدرالي الألمان حمل المواطن جزئيا أزمة السلع التي بدأت في مارس الماضي عقب ارتفاع نسبة الزيت بأكثر 100% والدقيق بأكثر من 200% وهذا جاء عقب شراء بعض الأشخاص في ألمانيا القمح والزيوت بكميات كبيرة وتخزينها في المنزل، لافتا إلى ألمانيا حددت 2 كيلو دقيق لكل مواطن وزجاجة زيت لكل مواطن، والكمية تكفي لكن بشرط عدم شراء كميات كبيرة وتخزينها.