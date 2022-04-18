مراسل إكسترا نيوز: لا بديل لشراء الغاز الروسي في ألمانيا

قال عربي مرزوق، مراسل إكسترا نيوز من برلين، إنه لا توجد بدائل أمام ألمانيا عن الغاز الروسي، الذي يتم استيراده، موضحا أن ألمانيا أجرت 4 محطات عائمة من الغاز، مع الاتجاه لاستيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية والخليج.

سبب استبعاد التكسير الهيدروليكي

أضاف «الزاوي»، خلال استضافته مساء الأحد في برنامج «حديث الأخبار» المذاع على القناة Extra News، يقدمه الإعلامي محمود السعيد والإعلامية دانا مدحت، أن رئيس وزراء ولاية بايرن يقود حاملة لاستخدام الغاز عبر التكسير الهيدوليكي وبدأت هذه الحملة منذ عام 2017 ولكن لا يوجد إجماع في ألمانيا الاتحادية عليها بسبب التحذيرات البيئة والتأثير على المياه الجوفية مع أخذ هذه العملية سنوات طويلة وتكلفة عالية لذا فإن الاقتراح ببناء محطات غاز ثابتة هو الأقرب ولكن هذا الأمر يحتاج سنتين على الأقل.

ارتفاع نسبة التضخم في ألمانيا

وأوضح مراسل إكسترا نيوز من برلين، أنه إذا أسرعت ألمانيا من بناء محطاتها العائمة واستخدامها ستصبح قادرة على الاكتفاء من الغاز بنهاية العام الجاري ولكن لم يتم تأكيد هذه التوقعات حتى الآن وسط تضارب الأراء، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية تعمل على تقليل التضخم بعد أن وصل إلى 7.3% وهذه نسبة لم تحدث منذ عام 1981، مؤكدا أن التضخم سيرتفع العام المقبل إذا استمر شراء ألمانيا للغاز الروسي وهذه الأرقام لم تظهر في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، موضحا أن ألمانيا مستمرة في شراء الغاز من روسيا حتى الآن بسبب عدم وجود بديل في هذه المرحلة حتى لا تتوقف المصانع وتزداد البطالة.