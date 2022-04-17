تحذيرات من أزمة بـ«زيت عباد الشمس» في ألمانيا

حذر مجموعة من الخبراء الألمان، من أن بلادهم سوف تواجه أزمة في نقص منتجات زيت عباد الشمس، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في وقف إمدادات زيت عباد الشمس من أوكرانيا، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

المصدر الأساسي لزيت عباد الشمس

ونقلت صحيفة «فرانكفورتر ألماينا تسايتونغ» عن ممثل جمعية منتجي الزيوت النباتية، قوله إن أوكرانيا تعد المورد الرئيسي والأساسي لزيت عباد الشمس في العالم، والذي يتم تصديره عادة عبر البحر الأسود.

وأضاف ممثل جمعية منتجي الزيوت النباتية أنه بسبب العمليات العسكرية الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية، فإن الصادرات الأوكرانية متوقفة وبالتالي متوقف عدد كبير من الصادرات الأوكرانية وفي مقدمتها زيت عباد الشمس.

وقال أحد العاملين في سلسلة مطاعم وجبات سريعة تعتمد على زيت عباد الشمس بشكل رئيسي في عملها، وتقع في مدينة ميونيخ الألمانية، إن النقص في إمدادات زيت عباد الشمس، اضطرهم إلى استخدام مزيج من زيوت عباد الشمس وبذور اللفت للتمكن من قلي البطاطس والاستمرار في عملهم.

مطاعم شهيرة تستعد لرفع الأسعار

وأضاف العامل الذي يعمل في سلسلة مطاعم عالمية شهيرة، إنه من المنتظر أن تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلي أنه تلقى بلاغًا من الشركة يطالبهم بعمل تعديلات علي أسعار بعض المأكولات في قائمة الطعام.

وسببت الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع معدلات التضخم، تبعها ارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الغذائية الأساسية في عدد من الدول، وفي مقدمتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدول التي بادرت بفرض مجموعة كبيرة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، التي انعكست بدورها عليهم.

كما أدى استمرار العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، إلى توقف حركة تصدير عدد كبير من المحاصيل والصادرات الهامة مثل القمح، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر البلاد المنتجة والمصدرة للقمح في العالم.