مواطن يروي آلامه وأحزانه لـ«المسافر»: قدمه مبتورة وابنه الكبير أصيب بالشلل

كسر في العنق أثر على الحبل الشوكي وتسبب في شلل الأطراف الأربعة.. هذه حالة شاب يمكث في أحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج، حكى عنها والده الذي التقته الزميلة هبة هشام في برنامج «المسافر» المذاع عبر تلفزيون جريدة «الوطن».

مأساة يعيشها هذا الرجل الذي يعاني أصلا من إعاقة، حيث بٌترت ساقه، ويعمل كبائع للمناديل، ويحصل على معاش تكافل وكرامة قيمته 447 جنيها، ولديه 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

أصيب الرجل في أثناء عمله في قص الأشجار بالصاروخ، حيث أفلت من يده وتسبب في بتر رجله ومن وقتها وأصبح معاقا ولا يقوى على العمل.

«بطلع الصبح الساعة 3.30 الفجر على باب الله اشتغل وأبيع مناديل واللي يرزقني بيه ربنا يوم بيوم بمشي حالي وبجيب أكل ونجيب شرب، واتصلوا عليا قالوا لي تعالى ابنك وقع وفي المستشفى من 3 أيام وروحت وكل لما اكلمهم يقولوا لي قول الحمد لله على اللي يجيبه ربنا وادعي له ربنا يشفيه وبقالي 17 يوم معاه في المستشفى».. هكذا بث الرجل همومه وأحزانه متسائلًا عن قدرته على سداد مصاريف المعيشة ومصاريف العلاج.

تحدث الرجل عن هموم من نوع آخر، حيث يحمل هم ابنه الذي لن يستطيع الذهاب لدورة المياه بمفرده، بعدما كان يأمل أن يحمله هذا الشاب في كبره، وأن يستريح ويعمل هو باعتباره أكبر أبنائه، ولكنه صدم بإصابته التي تسببت في إنهاء مستقبله وعجز جسده للأبد.

المصاب: نفسي بنتي تتجوز زي البنات

حكى الرجل الذي لم يذكر اسمه لـ«المسافر» أصعب لحظتين عاشهما في حياته، الأولى حينما سمع من الأطباء عن نيتهم بتر قدمه والثانية، كانت حينما سمع من الأطباء أن ابنه لن يتحرك مرة أخرى، مختتمًا: «نفسي في عيشة أرتاح فيها ونفسي أستر بناتي اللي معايا دي وعندي بنت عروسة عندها 21 سنة ومحدش هيدخل عليها لأن أبوها فقير معاهوش اللي يكمله لها عشان تبقى عروسة زي البنات».