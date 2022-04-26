بالأرقام.. تفاصيل أعداد مستفيدي تكافل وكرامة حتى منتصف أبريل 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي «تكافل»، والذي يُتاح للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، بلغ 2 مليون و241 ألفا و696 شخصا، حتى منتصف شهر أبريل الجاري 2022، بينما وصل عدد مستفيدي «كرامة» نحو مليون و460 ألفا و515 شخصا، ويمنح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة.

361 ألفا و544 شخصا مستفيدا من الضمان الاجتماعي

وأوضحت التضامن فى تقرير صادر عنها اليوم، على الموقع الرسمي لها، أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي وصل إلى 361 ألفا و544 شخصا حتى منتصف أبريل 2022 الجاري، وبذلك يرتفع الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى نحو 4 ملايين أسرة، لأول مرة.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم البدء في إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»، خلال شهر أبريل الجاري 2022، على أن يكون البدء بـ250 ألف أسرة كأول دفعة، ثم الدفعة التي تليها.

مستندات التقديم للحصول على «تكافل وكرامة»

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المستندات للتقدم لبرنامج الدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم «تكافل وكرامة»، وتقديمها إلى أقرب وحدة اجتماعية تابع لها الشخص المستفيد، وتتمثل المستندات فيما يلي:

- يقدم المستفيد صور شهادة الميلاد وذلك لكل أفراد أسرته الأقل من 18 سنة.

- تقديم صورة من بطاقة الهوية «الرقم القومي» على أن تكون سارية وعلى عنوان الأفراد الذي يقيمون به، لمن يتجاوز 18 سنة فأكثر.

- تقديم صورة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق للمطلقات للوحدة الاجتماعية.

- يقدم الراغب في الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» صورة من بطاقة التموين، ويكون مسجل عليها اسم مكتب التموين في حالة تواجدها.

- تقديم قيد مدرسي لكل الأطفال بداية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة وذلك للأرامل.

- تقديم الكود الخاص بكشف الإعاقة، للراغبين في الحصول على دعم «كرامة» وذلك من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- يقدم الراغب في الحصول على الدعم صورة شهادة الهجر أو الأوراق التى تدل على الانفصال.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو سجن الأم.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.