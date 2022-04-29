رمضان في تشاد: الأهالي يستقبلونه بضرب النار والأغاني المصرية في الشوارع

كشفت الإعلامية مي إيهاب، عن عادات وتقاليد المسلمين في دولة تشاد خلال شهر رمضان المعظم، خلال برنامجها «رمضان في العالم»، المذاع عبر راديو 9090، لافتة إلى أنّ دولة تشاد دولة افريقية يحدها من الشمال ليبيا ومن الشرق السودان وغربها النيجر ونيجيريا ويصل عدد المسلمين فيها لـ 55%.

وأشارت مي إيهاب إلى أن تشاد يوجد بها 55 لهجة مختلفة واللغتين الأساسيتين هناك هما العربية والفرنسية، ولفتت إلى أنّ المسلمين في تشاد يبدأون استقبال شهر رمضان قبل شهرين من حلوله وعدد كبير منهم يبدأ الصيام من شهر رجب.

مفيش فوانيس في الشارع

وتحدثت مذيعة برنامج رمضان في العالم عن استقبال التشاديين لرمضان قائلة «مفيش ولا فانوس في الشارع ولا فرع نور واحد، لكن أول ما يتم الاعلان عن ثبوت هلال رمضان بيضربوا نار في الهوا».

وأوضحت أن المساجد تمتلئ بالمصلين طوال اليوم، في أوقات الصلاة وفي غيرها، ومن لا يصلي يذهب للمشاركة في حلقات الذكر والابتهالات، معتبرة أن ذلك شيئ مبهج جدًا، وأشارت إلى أن الأطفال يحملون الدف ويغنوا أغاني شهر رمضان الكريم، وخاصة الأغنية المصرية، «رمضان جانا» في شوارع تشاد.

شاب من تشاد يكشف طرق الاحتفال بشهر رمضان

وكشف صالح التشادي طريقة احتفال التشاديين بشهر رمضان لافتًا إلى أنهم لا يعلقون فوانيس رمضان ولكنهم يزينون المساجد ويبدأون التجهيز لموائد رمضانية في المساجد أو الجمعيات التطوعية.

ولفت إلى أنهم يبدأون الإفطار بتناول السوائل ثم يتوجهون للمسجد لصلاة المغرب وبعدها يعودون لتناول طعام الإفطار «الخبز والدجاج واللحم»، بالإضافة للعصيدة وهي أكلة أفريقية أساسية في رمضان وغير رمضان.

وأكد أنهم يصلون التراويح بقصار الصور بسبب كبار السن وبعض المساجد تصلي التراويح بالقرأن كاملًا ويختمونه مرة خلال شهر رمضان ختمة واحدة وهي الأغلبية وبعض المساجد تختم القرآن مرتين، مشددًا على أن الصلاة في المسجد عادة للتشاديين في رمضان وغير رمضان حتى بالنسبة للأطفال.

وأشار أن الدروس الدينية تكون صباحًا في المساجد، ويذهب لها المسلمون قبل الذهاب لأعمالهم، ويذهبون بعدها لأعمالهم.