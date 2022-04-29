محمد عمر: نفسيتي بتتحسن في رمضان.. ومبحبش أخرج من البيت طول الشهر

قال محمد عمر، نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري الأسبق، إن الأجواء الرمضانية في السابق أثناء طفولته كانت أقوى مثل تزيين البيت واللعب بالفوانيس، مشيرا إلى أن هناك طقوس يحافظ عليها في رمضان ويحب هذا الشهر لما يشعر به من تحسن حالته النفسية، ومنها صلاة الفجر حاضر دائما والمحافظة على الصلاة في المسجد طوال الشهر.

أكثر وجبة يحبها في رمضان

وأضاف «عمر»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك أطعمة يحب تناولها في شهر رمضان الكريم ومنها الملوخية بالأرانب فهي أكثر وجبة يحبها في رمضان.

وأوضح نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السابق، أنه يجب الجلوس في بيت في رمضان مع أولاده وأحفاده وأحيانا يتسحر في الخارج مع أصحابه، متابعا: «رمضان مختلفش عن زمان كتير لأن بتحس برمضان في مصر بطعم مختلف وبيكون فيه إفطار جماعي وروحانيات، أنا زمان كنت بشارك في الدورات الرمضانية في نادي سيدي جابر واللي أهلني أروح ألعب في نادي الاتحاد السكندري زعيم الثغر، كنت بلعب وأنا عطشان في الدورات وده كان قاسي علينا خاصة في فصل الصيف بس كنا بنتعامل وربنا بيدينا الطاقة نكمل، أنا في سنة 1980 قالنا المدرب الألماني فيرنر أنه مش هيجبر حد على الفطار وكنا بنتدرب على فترتين».

استضافة نجوم الوسط الرياضي

ويستضيف البرنامج نجما من نجوم الكرة سواء لاعبين قدامى أو حكام أو معلقين رياضيين من أجل الحديث عن ذكرياتهم في شهر رمضان الكريم في الماضي وعن أكثر الأطعمة المحببة إليهم.