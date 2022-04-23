أبرز عادات أهالي بنجلاديش في رمضان.. توزيع أطعمة وتنظيم معرض كتاب

كشفت الإعلامية مي إيهاب، عن عادات وتقاليد المسلمين في دولة بنجلاديش خلال شهر رمضان المعظم، خلال برنامجها «رمضان في العالم»، المذاع عبر راديو 9090، لافتة إلى أن دولة بنجلاديش، تحظى بأغلبية مسلمة، مشيرة إلى أن عددهم فيها، يزيد عن 153 مليون مسلم، وأنها تحتوي على أكثر من نصف مليون مسجد ومعهد ديني.

وأوضحت مي إيهاب، أن عاصمة بنجلاديش يطلقوا عليها عاصمة المساجد، بسبب كثرة المساجد الموجودة فيها، لافتة إلى أن معرض الكتاب لديهم ينعقد في شهر رمضان، الذي يعتبر موسم لبيع ورواج الكتب الدينية.

المساجد تمتلء عن آخرها في رمضان

وأشارت إلى أن المساجد تمتلء عن آخرها، وفي ساحاتها خلال صلاة التراويح، وتنتشر الزينات والفوانيس في المساجد والبيوت والشوارع، وتظل موائد الرحمن تعمل حتى وقت السحور.

البنجالي شعيب حسين الذي يدرس في الأزهر الشريف، قال لـ«مي إيهاب»، إنه يشكر الله على نعمة الدراسة في الأزهر الشريف، الذي وصفه بأنه كعبة العلم.

توزيع طعام مطبوخ وليس شنط رمضان

وتحدث شعيب حسين عن عادات البنجاليين خلال شهر رمضان، خاصة اهتمامهم بصلاة التراويح، مشددًا على أن المساجد كلها والزوايا الصغيرة، يختموا القرأن في صلاة التراويح، لافتًا إلى أنهم توارثوا عادة توزيع الإفطار على الأقارب كطعام مطبوخ، وليس «شنط رمضانية».

وأشار إلى أن بنجلاديش تشهد انسجامًا بين أتباع الديانات المختلفة، خاصة الهندوس، لافتًا إلى أن الهندوس يذكروا المسلمين الذين يصوموا بالصيام وينصحوهم به، موضحا أن الأطفال يبدأوا الصيام من سن 7 سنوات، بالتدريج لنصف اليوم.