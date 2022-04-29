هل تكفر الصلاة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفوائت؟ دار الإفتاء تجيب

تحل اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت بعض الأقاويل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل كبير، تزعم بأن الصلاة بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان، تكفر للعبد عن كافة صلواته الفائتة، وبدأ رواد «السوشيال ميديا» في تداول هذه الأقاويل ومشاركتها على نطاق واسع عبر المنصات المختلفة، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير حقيقة الأمر.

رواية غير صحيحة عن آخر جمعة في رمضان

يتداول عدد من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي رواية غير صحيحة تنص على التالي: «من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها، فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، وقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي كفارة أربعمائة سنة، حتى قال علي كرم الله وجهه هي كفارة ألف سنة، قالوا: يا رسول الله، ابن آدم يعيش ستين سنة أو مائة سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته وأولاده فأقاربه وأهل البلد».

كيفية قضاء الفوائت من الفروض

وقد شددت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن هذه الرواية المنتشرة حول الجمعة الأخيرة في رمضان غير صحيحة، مؤكدةً أن الصلوات الفائتة لابد أن يقوم العبد بأدائها حتى يسقط ذنبها من عليه، مشيرةً إلى الحديث النبوي الشريف: «اقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (رواه الْبُخَارِيُّ)، كما لفتت دار الإفتاء المصرية أيضًا إلى قول النبي الكريم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأوضحت دار الإفتاء أن الحل الوحيد لقضاء الفوائت هو أن يصليها العبد، ويمكن لذلك أن يتم من خلال صلاة الفرض مرتين، بنية أن تكون المرة الثانية واحدة من الفوائت، وفي هذه الحالة، يغنيه ذلك من أداء السنن والنوافل.