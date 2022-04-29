انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبي

بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حفل افطار الاسرة المصرية، بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، شهد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الإلتزام لادارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

تشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

وقع على المذكرة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبو ظبى حيث يأتي هذا التوقيع كبداية لتعاون كبير بين وزارة النقل المصرية وشركة أبوظبي القابضة لإقامة مناطق صناعية ولوجيستية تخدم الميناء.

محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

ومشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشروعات القومية الهامة نظراً للموقع الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل و مخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادي والمثلث الذهبي.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة أبوظبي للموانئ بشأن التعاون في مجال تطوير وإدرة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية بموانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية وكذلك أيضا توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياجة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح بالإضافة إلى التخطيط لتشغيل خط بحري لسفن الكروز السياحية يربط بين كل من أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ والعقبة وخاصة وأن موانئ أبوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية.

وقام بالتوقيع على المذكرة كلاً من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والأستاذ سيف المزروعى، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبو ظبي.

خطة لتطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط

وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لتطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط وأنها قامت وعلى مدار عام بالترويج وعرض الفرص الإستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين والذي أسفر عن توقيع مذكرة تحالف بين شركة المجموعة المصرية و مجموعة موانئ أبو ظبي خلال فعاليات معرض النقل الدولي واللوجيستيات TransMeaفي 8 نوفمبر 2021 وأنه وقبل مرور 6 أشهر على توقيع المذكرة وطبقاً لتوجيهات السيد الوزير بتوقيع عقد الإلتزام قبل منتصف هذا العام، و على مدار هذه الفترة كانت هنـــــــاك مناقشات لعمل الداراسات المالية والسوقية والتى أسفرت عن نتائج إيجابية لهذا المشروع الى ان تم توقيع مذكرة الشروط و الأحكام اليوم

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير الى نجاح وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الاسكندرية ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الاسكندرية والسخنة، واليوم موانئ أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ما يساهم في تنافسية الاداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.