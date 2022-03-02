كابونجا: وزارة النقل وفرت الدعم اللازم لمساعدتي في سحب المترو اليوم

قال أشرف كابونجا، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن وزارة النقل وفرت كل الدعم لمساعدته في سحب مترو الأنفاق، آملاً في تحقيق رقم جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتابع كابونجا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري اليوم تجربة لسحب المترو بأسنانه في إحدي ورش هيئة مترو الأنفاق، استعدادا لعملية السحب وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كابونجا: المترو سيتجاوز 200 طن

وقال أشرف كابونجا، إن عربات المترو بالجرار ستتجاوز 200 طن تقريباً، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تدرب على سحب 4 سيارات تريلا محملة بالمواد الغذائية دفعة واحدة.

وتابع «تجاوزت السيارات وزن 100 طن، وتم سحبها بنجاح رغم صعوبتها على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، وسأحاول جاهداً تحقيق المهمة لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر».

وأشار كابونجا إلى أن عملية سحب المترو ليست أول عملية صعبة، إذ نجح من قبل في سحب قاطرة بحرية في هيئة قناة السويس بأسانانه خلال الشهور الماضية.

تكريم «كابونجا» من الشباب والرياضة

ونجح كابونجا في تسجيل رقم قياسي جديد ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال الأيام الماضية، بسحبه سيارة نقل تزن 15 طنا بأسنانه، متفوقاً علي بطل العالم الهندي الذي سحب سيارة 13 طن.

وقال كابونجا «أستطيع تحقيق كل يوم رقم قياسي جديد حال توفير المسؤولين في مصر المكان والمعدات اللازمة»، مشيراً إلى أنه يمتلك قوة خارقة، وربما لا يستطيع شخص تحقيق ما يحققه بها.

ولفت كابونجا إلى تكريمه من المهندس سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين، وهو أول تكريم حكومي لما حققه من إنجاز بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.