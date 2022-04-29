أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. فيتو موسكو يوقف عمل منظمة الأمن الأوروبية

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أكبر هيئة أمنية في العالم، إنها تنهي رسميًا مهمة المراقبة في أوكرانيا بعد ثماني سنوات، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد التمديد لمهام المنظمة في أوكرانيا رغم محاولات الأعضاء التغلب على الاعتراضات الروسية خلال اجتماع الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وزير خارجية بولندا: موسكو لم تترك لنا خيارا

وضمن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قال وزير خارجية بولندا زبيجنيو راو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن المنظمة جربت جميع الخيارات لكن موقف الاتحاد الروسي لم يترك لنا خيارًا.

وبدأت مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومقرها فيينا، عملها في أوكرانيا في عام 2014 بعد أن شن الانفصاليون المدعومون من روسيا تمردا في الشرق.

الوحيدة التي تراقب الصراع في أوكرانيا على الأرض

وكانت المنظمة هي الهيئة الدولية الوحيدة التي تراقب الصراع على الأرض، بحسب وكالة فرانس برس.

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية، أنه تم سحب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى حد كبير من البلاد في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في فبراير.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا ماريا شميد، إن المنظمة ستواصل الضغط من أجل وضع حد لعمليات الاعتقال والترهيب والتضليل التي تشكل خطورة كبيرة على أعضاء بعثتها من قبل روسيا، على حد قولها.

تحذيرات في لفيف من ضربات روسية

في سياق متصل، قدم ماكسيم كوزيتسكي، حاكم لفيف، إيجازه العملي اليومي، وذكر أن المنطقة أمضت ساعتين ونصف الساعة الليلة الماضية مع تحذيرات من الغارات الجوية، لكن لم تكن هناك ضربات، بحسب تقرير صحيفة جارديان حول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن المنطقة تأوي الآن 335 ألف نازحًا داخليًا، وذكر أيضًا أن 26 ألف أوكرانيًا عبروا الحدود الغربية للعودة إلى البلاد.

ووقع برسالة متفائلة قال فيها: «أتمنى يومًا سعيدًا للجميع! كل شي سيصبح على مايرام».