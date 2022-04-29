شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل أكثر من 5 آلاف طن قمح من المزارعين

تسلمت شون وصوامع ومواقع استلام القمح بمحافظة كفر الشيخ، أكثر من 5 آلاف طن قمح من المزارعين وذلك منذ بدء الاستلام قبل أيام قليلة.

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال 21 موقع لاستلام القمح تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

أضاف الهابط في بيان له قبل قليل، أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها.

انتظام صرف مستحقات المزارعين بعد تسليم القمح

وأكد الهابط على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن هناك حوافز للمزارعين لتسليم القمح إلى الشون والصوامع والمواقع.

وأوضح المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أنه قد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في أول إبريل الجاري، وحتى صباح اليوم الجمعة، 5464 طنا و287 كجم.

يذكر أن هناك لجان مشكلة ومتواجدة بـ21 موقعا لاستلام محصول القمح من المزارعين بعد فحص درجة تقاوته لحصول المزراعين على حقوقهم.