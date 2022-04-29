لو معاشك ومرتبك خلصوا.. كيف تحصل عليهم مقدما في عدد من البنوك

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2022، إذ يحتفل الكثير من المواطنين بتلك المناسبة بشراء كحك العيد وملابس جديدة له، فضلا عن شراء كل ما يحتاج إليه المنزل اسعدادًا للعيد، ما جعل الحكومة المصرية تصرف الرواتب والمعاشات هذا الشهر مبكرا، حتى يستطيع المواطنون توفير ما يحتاجون إليه من مستلزمات.

وقد يعاني عدد من المواطنين من انتهاء المعاش أو الراتب الخاص بهم قبل بدء الشهر الجديد، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن بدائل تمكنهم من الحصول على أموال تساعدهم على استكمال الشهر الجديد، وتوفر مجموعة من البنوك المختلفة فرصة الحصول على الراتب أو المعاش مبكرًا، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير عددًا من البنوك التي تقدم خدمة صرف الراتب مقدمًا، وتفاصيل الصرف المبكر، وفق خدمة عملاء البنوك، والتي جاءت كالتالي:

سحب الراتب مقدما من بنك مصر

- يمنح بنك مصر لعملائه أعلى قيمة تسهيل بصرف نسبة 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20000 جنيه.

- كما يمنح البنك للعملاء أيضًا فرصة سداد قيمة الراتب الذي يتم سحبه مقدمًا لأطول مدة سداد تصل إلى عامين.

- ويوفر البنك أيضًا للعملاء خدمة الحصول على الراتب مقدمًا بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- ويمكن للعميل أن يقوم بسحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال الشهر ذاته.

- ويتيح بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

المستندات المطلوبة

- يقوم العميل بتقديم طلب الحصول على التسهيل.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر للمرافق التالية «كهرباء، غاز، مياه، تليفون».

- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة.

سحب الراتب مقدمًا من البنك التجاري الدولي

- يمنح البنك التجاري الدولي لعملائه فرصة الحصول على الراتب مقدمًا بنسبة تصل إلى 90% من المرتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​.

- ويمكن للعملاء أن يقوموا بسحب الراتب مقدمًا من ماكينات الصراف الآلي.

- لا يفرض البنك التجاري الدولي أي من الرسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- ويمنح البنك للعملاء سعر عائد تنافسي يتراوح بين 18.5% حتى 23% يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

​المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن يكون سارية.

- طلب الحصول على الراتب مقدمًا بضمان الراتب.

سحب الراتب مقدمًا من بنك الإسكندرية

- يتيح البنك لعملائه فرصة سحب الراتب مقدمًا مع التجديد شهريًا على حساب تحويل الراتب.

- يمنح البنك لعملائه قيمة تسهيل تصل إلى 90% من الراتب.

الشروط المطلوبة

- يجب ألا يقل سن العميل الراغب في صرف الراتب مقدمًا عن 21 عامًا وألا يزيد عن 65 عامًا.

- يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على الخدمة بحد أدنى 3 أشهر.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- مفردات الراتب معتمد من جهة العمل.