قبرص تبلغ عن أول حالتي إصابة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض بين الأطفال

أكدت وزارة الصحة في قبرص، اكتشاف حالتين من حالات التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال، على النحو المحدد من قبل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وفق ما نقلته صحيفة «فايننشال» تايمز البريطانية.

وقالت وزارة الصحة القبرصية، إنه بناءً على التعريف الذي حدده مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، تبلغ الوزارة أنه تم اكتشاف حالتين من التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 4 سنوات، والذين أصيبوا بالمرض في نوفمبر 2021 ومارس 2022 على التوالي.

وزارة الصحة القبرصية: نراقب حالات الإصابة بالتهاب الكبد الغامض بين الأطفال

وقالت الوزارة إنها تراقب الزيادة في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال دون سن 16، وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات، وتم تسجيلها مؤخرًا في أوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا.

وأبلغت أن العديد من الحالات عن أعراض معدية معوية، خاصة آلام البطن والإسهال والقيء واليرقان، ومع ذلك، فإن غالبية الأطفال المعنيين لم يصابوا بالحمى.

العالم يسعى لمعرفة سبب مرض الالتهاب الكبدي الغامض

وتعمل المنظمات الصحية الدولية معًا لتحديد العامل المسبب لالتهاب الكبد الحاد، بينما تشير البيانات حتى الآن إلى نوع معين من الفيروسات الغدية «النوع 41»، باعتباره السبب الغالب.

ولم يتم اكتشاف الفيروسات الشائعة التي تسبب التهاب الكبد الفيروسي الحاد «فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E» في أي من هذه الحالات.

وقالت وزارة الصحة في قبرص إن الحالات التي تم التحقيق فيها منذ أكتوبر 2021، لم يتم تأكيد ارتباطها بأي من الآثار الجانبية للقاحات كورونا، لأن الغالبية العظمى من الأطفال لم يتلقوا تطعيمات كورونا.

نصيحة من وزارة الصحة القبرصية بشأن المرض الغامض

ونصحت الوزارة أنه إذا لاحظ الآباء أي أعراض على أطفالهم مثل الشعور بالضيق العام، والبول داكن اللون، وتغير لون البراز، واليرقان، واصفرار الجلد والعينين، فعليهم الاتصال بطبيبهم، كما توصي بغسل اليدين وتجنب ملامسة الأنف والعينين والفم، وضرورة تغطية الفم والأنف عندما نوشك على السعال أو العطس.

واقع انتشار مرض الالتهاب الكبدي الغامض بين الأطفال

وحتى الآن في جميع أنحاء العالم، تم الإبلاغ عن 190 حالة غامضة من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال منها 140 حالة في أوروبا ومعظمها في المملكة المتحدة بواقع 110 حالات.

وتم العثور على حالات أخرى في إسرائيل والولايات المتحدة، كما أصيب 17 طفلاً بالمرض لدرجة أنهم احتاجوا إلى عمليات زرع كبد، وقالت منظمة الصحة العالمية، السبت الماضي، إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل فيما يتعلق بتفشي المرض.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن الحالات تم الإبلاغ عنها لأطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و 16 عامًا.