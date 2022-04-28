فؤاد عودة: الالتهاب الكبدي الغامض ظهر قبل كورونا.. وأجرينا أول عملية بإيطاليا

قال الدكتور فؤاد عودة نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن مرض الالتهاب الكبدي الغامض كان موجود قبل ظهور فيروس كورونا، وأسبابه غير معروفة، مشيرًا إلى أنه كما توجد التهابات غير معروفة الأسباب في الكبد هناك التهابات غير معروفة السبب في أعضاء الإنسان الأخرى.

200 حالة بينهم 100 في بريطانيا

وأضاف عودة لـ«الوطن» أن هناك 200 حالة من التهاب الكبد الغامض منهم 100 في بريطانيا، مشيرًا إلى أن هناك 75% من المصابين في بريطانيا لديهم فيروس «أدينو» وهو نوع من الفيروسات الذي يستعمل في التطعيم، وتابع: «الأغلبية من المصابين لم يتلقوا اللقاحات».

كما أعلن عودة أن إيطاليا شهدت أو عملية زراعة كبد بسبب الإصابة بالتهابات الكبد الغامض في إيطاليا.

أسباب التهاب الكبد الغامض

وعن أسباب التهابات الكبد الغامضة، قال إنه لا يوجد أي إثبات طبي وصحي وعلمي أن التهابات الكبد الغامضة تتعلق بلقاحات كورونا لأن أغلبية المصابين لم يتلقوا لقاح كورونا، وبالنسبة للـ200 مصاب، 74 منهم أطفال ووجدنا فيها فيروس أدينو، و19 حالة لديهم فيروس كورونا وفيروس أدينو.

وتابع: «ليس هناك معلومات تثبت أن كورونا يسبب التهابات الكبد الغامضة أو التطعيم»، لافتًا إلى أن بريطانيا والدول الأوروبية أسرع في إعلان وإنتاج هذه الأخبار ولذلك «نحن في اتصال مع الأطباء، لعمل شبكة من المعلومات بخصوص هذا المرض ويتم المشاركة مع المجلس المسؤول عن الشبكة لمراقبة هذا المرض».