«الصحة العالمية» تكشف طرق العلاج من مرض الالتهاب الكبدي الغامض

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تسجيل مصر أي حالة مصابة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منظمة الصحة العالمية لم تعرف سبب الإصابة به حتى الآن، وهناك دول سجلت وفاة أطفال بسببه، وتعمل منظمة الصحة العالمية في التوقيت الحالي لمعرفة أسباب الإصابة به وكيفية الوقاية منه.

أعراض الالتهاب الكبدي الغامض

واستعرض الدكتور حسام عبدالغفار، أعراض الالتهاب الكبدي الغامض، وجاءت على النحو التالى:

آلام فى البطن.

ارتفاع فى انزيمات الكبد لأعلى من 500 وحدة دولية.

اصفرار في الجسم.

الإسهال.

وأكد «عبدالغفار» أن مرض الالتهاب الغامض لا يرتبط بالفيروسات الكبدية المعرفة، مشيرًا إلى توزيع منشور رسمي على كافة مديريات الشؤون الصحية، يطالب فيها وكلاء المديريات بالتنبيه على المواطنين فى حال ظهور أي من الأعراض السابقة، ضرورة التواصل مع الوزارة أو الذهاب إلى أقرب مستشفى.

الصحة العالمية تكشف طرق العلاج من الالتهاب الكبدي

وتواصلت «الوطن» مع منظمة الصحة العالمية، للحديث عن مرض الالتهاب الكبدي الغامض، وقالت إن المرض لا يزال حديثًا وليس معروفًا، ويتم دراسته بشكل جيد حاليًا، والعلاج المستخدم حاليًا هو علاج تحفظي يتم عن طريق إعطاء المصاب عقاقير لتنشيط الكبد وكذلك خفض درجة الحرارة، ويتطلب العلاج الالتزام بالراحة مع المتابعة من خلال الطبيب المعالج.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض، أكدت المنظمة أنه يصيب الأطفال من عمر 11 عامًا وحتى الـ13 عامًا، مشيرة إلا أنه لا داعى للقلق، وهناك تكثيف شديد لعملية الرصد ومتابعة الحالات المصابة للوقوف على أسباب الإصابة والوفاة التي نتجت عنه لبعض الأطفال في بعض الدول.