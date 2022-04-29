فضيحة في بريطانيا.. ضغوط على جونسون لكشف اسم «نائب الأفلام الإباحية»

قالت وسائل إعلام بريطانية، إنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتعرض لضغوط متزايدة للكشف عن اسم عضو برلماني من حزب المحافظين، متهم بمشاهدة المواد الإباحية في مجلس العموم البريطانية، وسط هجوم متواصل ضده بشأن التكتم على فعل مخزي ومشين.

وتأتي الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني وسط دعوات البعض إلى ضرورة مساءلة العضو الذي ارتكب هذا الفعل المخزي بمشاهدة أفلام إباحية داخل إحدى غرف البرلمان، وضرورة إجراء تحقيق مستقل.

مطالبات بالتحقيق في واقعة مشاهدة أفلام إباحية داخل مجلس العموم البريطاني

ومن المقرر أن يتم فحص التهمة الموجهة ضد حزب المحافظين الذي لم يكشف عن اسم مرتكب الواقعة بموجب نظام الشكاوى والتظلم، والذي يحقق في مزاعم التحرش وسوء السلوك الجنسي، فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني مزاعم مشاهدة المواد الإباحية بأنها غير مقبولة تمامًا.

وخلال زيارة إلى بيرنلي، قال جونسون إنه ما يجب أن يحدث الآن هو أن الإجراءات المناسبة يجب أن يتم اتباعها، يجب تفعيل إجراءات الشكاوى والتظلمات المستقلة، مضيفا: «نحن بحاجة إلى فهم الحقائق ولكن من الواضح أن هذا النوع من السلوك غير مقبول تمامًا».

وزيرة بريطانية تتحدث عن سوء السلوك الجنسي والقيام بأعمال تحرش

ويتزامن ذلك مع تصريحات من قبل وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، تتحدث فيها عن سوء السلوك الجنسي تجاه النساء من قبل بعض الزملاء داخل البرلمان البريطاني، بحسب ما نقلت صحيفة تليجراف البريطانية، لدرجة أنها دعت الرجال إلى إبقاء إيديهم في جيوبهم وسط اتهامات جديدة لكراهية النساء وسوء السلوك الجنسي في البرلمان.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان إنها شاهدت لحظات حادة من كراهية النساء من قبل بعض الزملاء في البرلمان مرات عديدة، واصفة هؤلاء بالأيادي الشاردة.

«تريفيليان»: بعص النواب يعتقدون أنهم هبة من الله للنساء

وأضافت السيدة تريفيليان أنها تعرضت لأيادي شاردة من قبل ستة أشخاص في وستمنستر، داعية زملائها إلى التصرف كما لو كانت ابنتهم معهم في الغرفة.

وقالت السيدة تريفليان: «هناك قلة ممن يشربون كثيرًا، أو في الواقع نوعًا ما لديهم وجهة نظر مفادها أن انتخابهم بطريقة ما يجعلهم كما لو كانوا هبة من الله للنساء، وأن بإمكانهن إرضاء رغباتهم في أي وقت، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، هذا النوع من السلوك يعني عدم احترام المرأة».

وعلقت تريفيليان على واقعة مشاهدة أحد النواب الأفلام الإباحية وقالت إنها سلوكيات غير مقبولة على الإطلاق، لكنها رفضت قول ما إذا كان يجب إقالة النائب المحافظ الذي لم يذكر اسمه .