«بوريس جونسون» يعلن تخفيف القيود.. وإلغاء فحص «بى سى أر» للمسافرين

ألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، صباح اليوم، فحص الاختبار «بي سي آر»، قبل المغادرة للمسافرين إلى إنجلترا، وذلك وسط التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد بالبلاد

تخفيف القيود على المسافرين القادمين إلى بريطانيا

وخففت الحكومة البريطانية، قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى إنجلترا، اعتبارا من غد الجمعة، ولن يضطر القادمون إلى إنجلترا والملقحون بالكامل إلى إجراء اختبار «بي سي أر» قبل المغادرة، و من المقرر تغيير قواعد العزل الذاتي عند الوصول اعتبارا من الإثنين المقبل، وتصبح القرارات سارية على البلاد بدءا من 11 يناير المقبل، في حين تنطبق في الوقت الحالي على إنجلترا فقط، و يأتي ذلك بعد إعلان شركات السياحة، أنّ الإجراءات الاحترازية لم تكن فعالة في ظل انتشار متحور «أوميكرون» لفيروس كورونا بالبلاد.

يذكر أنه بموجب الاجراءات السارية حتى غد الجمعة، يجب على جميع المسافرين المطعمين بالكامل فوق سن 12 عاما، إظهار دليل على الاختبار السلبي لـ «بى سى أر» أجري قبل يومين من وصولهم إلى البلاد، بالإضافة الى دفع تكاليف اختار «بى يى أر» جديد، بعد يومين من وصول بريطانيا، والعزل الذاتي أثناء انتظار النتيجة.

ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا

وسجلت بريطانيا 194 ألف و747 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 13 مليون و641 ألفا و 520 حالة إصابة، و 334 وفاة جديدة في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 148 ألف و 941 حالة وفاة.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أنّ فرض قيود جديدة في إنجلترا هو ملاذًا أخيرًا، بالرغم من ارتفاع حصيلة الإصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد، مؤكدا على ضرورة التعايش مع فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال «جاويد»، إنّ عدد المصابين في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يرجع اتباع ذات المسار الذي اتبعته انجلترا في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفًا، وأعرب عن أهمية حملة التطعيم المكثفة لمواجهة الوباء.