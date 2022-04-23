بوريس جونسون: بريطانيا ستقدم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنّ بريطانيا تعتزم تقديم المزيد من المساعدات العسكرية بما فيها مركبات مدرعة لأوكرانيا أثناء حربها مع روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

جمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

وأشار "جونسون" إلى أنّ بريطانيا تساعد في جمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا من قبل قوات الجيش الروسي، وفي سياق آخر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وزير الخارجية الأميركي سيزور كييف غداً الأحد لبحث سبل التوصل إلى حل للأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد في وقت سابق بتقديم 1.3 مليار دولار إضافية للأسلحة الجديدة والمساعدات الاقتصادية لمساعدة أوكرانيا في معركتها القوية والصعبة ضد الغزو الروسي، ووعد بالسعي للحصول على المزيد من الكونجرس للحفاظ على تدفق الأسلحة والذخيرة والأموال.