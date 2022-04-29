سمية الخشاب لجمهورها بعد وفاة والدتها: «الأم نعمة مابتتعوضش»

وجهت الفنانة سمية الخشاب الشكر إلى جمهورها على دعمهم لها خلال فترة حدادها على والدتها التي رحلت عن عالمنا، السبت الماضي، وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «وحشتوني، شكرًا على دعمكم وحبكم ليا في أصعب موقف مريت به في حياتي».

وأضافت سمية الخشاب: «ربنا يخليكم ليا ويخلي لكم أهلكم وأمهاتكم عشان دول أغلى حاجة في الدنيا، الأم نعمة مبتتعوضش ومحدش بيعرف قيمتها بجد إلا لما بتروح»، متابعة: «حبايبي اكسبوا رضاهم واوعوا تزعلوهم عشان ربنا يكرمكم في حياتكم».

نجوم الفن يواسون سمية الخشاب بعد وفاة والدتها

وتعيش سمية الخشاب حالة من الحزن بعد وفاة والدتها، التي أعلنت وفاتها يوم السبت الماضي، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قالت فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلي رحمة الله تعالي والدتي الغالية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء».

وعلى الجانب الآخر، حرص عدد من الفنانين على مواساة سمية الخشاب في وفاة والدتها عبر حسابتهم، بمنصات التواصل الاجتماعي، من بينهم فيفي عبده، ونبيلة عبيد، وآيتن عامر والفنان مصطفى درويش.

سمية الخشاب تودع والدتها.. وغياب الفنانين عن الجنازة

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في اليوم التالي، أثناء مراسم الجنازة والدفن في مقابر العائلة بمنطقة المنارة في محافظة الإسكندرية، وهي ترتدي ملابس سوداء بالكامل وتغطي وجهها بنظارة وكمامة سوداء، ودخلت في حالة من الانهيار أثناء توديع والدتها، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، بينما غاب الفنانون عن الجنازة.