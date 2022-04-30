تفاصيل إطلاق «الصحة» لقافلة طبية مجانية في 13 تخصصا بالجيزة اليوم

تطلق وزارة الصحة والسكان بشكل يومي عددا من القوافل الطبية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بشكل مجاني لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث أعلنت «الصحة» من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إطلاقها اليوم السبت لقافلة طبية مجانية في محافظة الجيزة، يستطيع من خلالها المواطنين الاستفادة من خدماتها العلاجية.

بالتفاصيل.. قافلة طبية لـ«حياة كريمة» اليوم في الجيزة

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بالقافلة الطبية التي سيتم إطلاقها اليوم في محافظة الجيزة، من خلال عرض مكان هذه القافلة الطبية، وما سوف تقدمه من خدمات طبية في التخصصات المختلفة على مدار اليوم من خلال الكشف وعلاج المواطنين مجاناً.

«الصحة» توضح مكان القافلة الطبية التابعة لـ«حياة كريمة»

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مكان القافلة الطبية التي سيتم إطلاقها اليوم في محافظة الجيزة، موضحة أنها سوف تكون في «وردان» التابعة لحي منشأة القناطر.

كما كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات والتخصصات الطبية التي سوف تتيحها من خلال القافلة الطبية اليوم بالجيزة والتابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهي كالتالي:

1 - العظام.

2 - القلب.

3 - الجراحة.

4 - الجلدية.

5 - نساء وولادة.

6 - الباطنة.

7 - الأطفال.

8 - خدمات تنظيم الأسرة.

9 - خدمات التحاليل.

10 - خدمات الأشعة.

11 - الأسنان.

12 - الأنف والأذن.

13 - الرمد.

نصائح مهمة من «الصحة» بشأن الإجراءات الاحترازية داخل بيئة العمل

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور آخر على الصفحة الرسمية لها على موقع «غيس بوك» أهمية الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية في بيئة العمل، والتي يأتي من أبرزها تطهير اليدين بشكل مستمر، مع المحافظة على ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي بين الآخرين.