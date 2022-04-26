تعرف على قائمة الأمصال العلاجية التي تقدمها «الصحة» للمواطنين بالمجان

أوضحت وزارة الصحة والسكان عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن العديد من الأمصال العلاجية التي يستطيع المواطنون الاستفادة منها بشكل مجاني دون دفع أي رسوم مقابل الحصول عليها.

بالتفاصيل.. قائمة الأمصال العلاجية التي تقدمها «الصحة» للمواطنين بالمجان

وتستعرض «الوطن» القائمة الكاملة التي أعلنت وزارة الصحة والسكان بشأن الأمصال العلاجية التي تقدمها مجاناً إلى المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تضم 7 أنواع من الأمصال، وهم كالتالي:

1 - مصل التسمم الممباري.

2 - مصل الكلب.

3 - العقرب.

4 - مصل الحيات.

5 - مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي «ب».

6 - مصل الثعبان.

7 - مصل التيتانوس.

الأمصال العلاجية متوفرة مجاناً في مستشفيات وزارة الصحة وبعض الوحدات الصحية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأمصال العلاجية يتم استخدامها في حالة تعرض أي شخص لعقر أو لدغة أو كونه تعرض للعدوى ببعض الأمراض، وأشارت وزارة الصحة إلى هذه الأمصال العلاجية متوفرة بشكل مجاني عن طريق المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى بعض الوحدات الصحية.

في نقاط.. فوائد الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فوائد الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وهم كالتالي:

1 - من أهم الفوائد للتطعيمات هي زيادة المناعة المجتمعية.

2 - أيضاً للتطعيمات فائدة كبرى وهي وقاية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا أو الوفاة بسببه.

3 - وتخفف التطعيمات أيضاً من شدة الأعراض التي تكون مصاحبة للشخص في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

4 - التقليل من نسبة نقل فيروس كورونا من الشخص للآخرين، وذلك على العكس من الأشخاص الآخرين الذين لم يحصلوا على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.