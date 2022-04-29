هل غدا السبت إجازة؟.. إجابة سؤال يبحث عنه الملايين من المواطنين

هل غدا السبت إجازة؟.. تساؤلًا شهده محرك البحث «جوجل» بنسبة كبيرة خلال الساعات الماضية، إذ يرغب قطاع كبير من المواطنين في معرفة هل غدًا يوم عمل عادي أم إجازة خاصة، إذ أن الأسبوع المقبل يشهد بدء إجازتي عيد الفطر وعيد العمال للمصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك.

هل غدا السبت إجازة؟

وإجابة سؤال هل غدا السبت إجازة؟، هو أن غدًا الموافق 30 أبريل 2022، إجازة رسمية في المصالح الحكومية بشكل عام، وأيضا يوافق يوم العطلة الأسبوعية في البنوك، ولا يعد يوم إجازة رسمية للقطاع الخاص.

كما أعلن مجلس الوزراء، اعتبار السبت 30 أبريل 2022 وحتى الخميس 5 مايو، إجازة رسمية لكل العاملين بالمصالح الحكومية والقطاع العام بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

3 أيام إجازة للقطاع الخاص

وفي سياق متصل، أكدت وزارة القوى العاملة أن هناك 3 أيام إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال، ويكون الأحد المقبل الموافق 1 مايو 2022 إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وأيضًا أول وثاني أيام عيد الفطر الموافقين 2 و3 مايو إجازة رسمية بأجر كامل مع منح العامل ضعف أجره إذا تطلبت ظروف العمل القيام بمهام وظيفية.

وتزداد في تلك الفترة تساؤلات المواطنين حول هل غدا السبت إجازة، وموعد إجازة عيد الفطر2022، وإجازة البنوك في العيد، وإجازة القطاع الخاص، والإجازات الرسمية 2022 وغيرها من مواعيد الإجازات خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة موقفهم وقضاء مصالحهم وفق احتياجاتهم.

وأعلنت الحكومة عن رفع درجة الاستعداد داخل القطاعات الخدمية من أجل توفير خدمة أفضل للمواطنين خلال فترة الإجازات مع التشديد على المتابعة المستمرة.