إجازة العيد الرسمية في مصر 2022: 6 أيام للخاص ويومين للقطاع الحكومي

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، الذي يفصل بيننا وبينه أيام معدودة، يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، عمليات بحث عدة، حول إجازة العيد الرسمية في مصر 2022، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة الموظفين بالقطاع الحكومى والخاص، عن عدد أيام إجازة العيد الرسمية في مصر 2022، كى يستطيعوا معرفة عدد الأيام المحددة لهم.

موعد العيد في مصر 2022

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن موعد عيد الفطر في مصر 2022، سيوافق فلكيًا يوم الاثنين 2 مايو المقبل 2022.

على أن يتمّ استطلاع هلال غرة شوال يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري، ويكون باحتفال من دار الإفتاء المصرية التي تعلن رؤية الهلال من عدمه.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد إجازة العيد الرسمية في مصر 2022، للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

إجازة العيد الرسمية في مصر 2022

- إجازة العيد الرسمية في مصر 2022 للقطاع الخاص:

وفقًا لقرار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فإجازة العيد الرسمية في مصر 2022، ستكون أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، على أن تكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

مشيرًا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم.

- إجازة العيد الرسمية في مصر 2022 للقطاع الحكومي:

وفقًا لقرار رئيس الحكومة، فإن إجازة العيد الرسمية في مصر 2022، ستكون مدتها 6 أيام، تبدأ من السبت الموافق 30 أبريل وحتى الخميس الموافق 5 مايو.

ويختص القرار العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية، والمصالح الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة.