مواعيد عمل المخابز البلدية في العيد.. انتظام صرف العيش أم إجازة؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف الخبز خلال إجازة عيد الفطر، موضحة أن كل مواطن يصرف الخبز البلدي ببطاقة التموين سيستمر في صرف العيش كالمعتاد بالبطاقة خلال أيام إجازة عيد الفطر، إذ تعمل المخابز البلدية بكامل طاقتها في العيد، باستثناء المخابز البلدية التي ستتقدم بطلب إلى وزارة التموين للحصول على إجازة خلال فترة العيد.

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الفطر

وقالت هالة غريب، وكيل مديرية التموين بالجيزة، إن المخابز البلدية مستمرة في العمل على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للمواعيد الرسمية العادية من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساء، باستثناء فقط المخابز التي ستحصل على إجازة بناء على طلب مسبق مقدم منها، موضحة أن هذه المخابز عددها قليل مقارنة بالمخابز المستمرة في العمل.

30% من المخابز لديها الحق في الإجازة

وأوضحت «غريب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بناء على القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن في حصول المخابز على إجازة فإنه يحق لـ30% من المخابز فقط بالحصول على إجازة، بعد تقديم طلب لمديرية التموين التابع لها، وموافقة مديرية التموين بالطلب المقدم من المخبز، موضحة أنه يشترط في هذه الحالة التأكد من وجود مخبز آخر بالمنطقة يخدم باقي المواطنين لتسخيل لهم عملية صرف العيش البلدي بالبطاقة دون الحاجة لشراء العيش الحر أو السياحي.

وطمانت وكيل مديرية التموين بالجيزة، المواطنين بسبب تزايد سؤال جاء نصه: «هل تحصل المخابز البلدية على إجازة رسمية؟»، مؤكدة عدم تأثير إجازة المخبز على صرف حصة الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.