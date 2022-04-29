كم عدد التكبيرات في صلاة العيد؟.. دار الإفتاء تجيب

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، وفي هذا الوقت تحديدًا من كل عام، يصبح سؤال كم عدد التكبيرات في صلاة العيد، واحدًا من أبرز التساؤلات التي تخطر في أذهان المواطنين، إذ يحرص الكثيرون على أداء صلاة العيد ويسعون إلى أدائها بالشكل الصحيح.

كم عدد التكبيرات في صلاة العيد؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي، كم عدد التكبيرات في صلاة العيد، مؤكدة أن الفقهاء قد اختلفوا عليه، فكل مذهب من المذاهب الأربعة يصلي صلاة العيد بعدد معين من الركعات، فالحنفية أجابوا عن سؤال كم عدد التكبيرات في صلاة العيد بأنها 6 تكبيرات مقسمة كالآتي:

عدد التكبيرات في صلاة العيد

- ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى باستثناء تكبيرة الإحرام.

- ثلاث تكبيرات في الركعة الثانية باستثناء تكبيرة الركوع.

أما الحنابلة والمالكية كانت إجابتهم عن سؤال كم عدد التكبيرات في صلاة العيد، تؤكد أنها 13 تكبيرة، وتقسم كالتالي:

- سبع تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام.

- ست تكبيرات في الركعة الثانية مع تكبيرة القيام.

وكان للشافعية رأي آخر، فجاءت إجابتهم حول سؤال كم عدد التكبيرات في صلاة العيد، وهو أن عددها 12 تكبيرة، الركعة الأولى سبع تكبيرات ماعدا تكبيرة الإحرام، والثانية 5 ركعات ما عدا الإحرام.