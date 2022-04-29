جامعة الإسكندرية ضمن 6 جامعات عالمية توقع شراكة مع «الطاقة الذرية»

وقّع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والجنرال رفايل ماريانو جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برنامج الشراكة بين الجانبين، وذلك في ختام المؤتمر الدولي للقانون النووي الذي يعقد في الفترة من 25-29 أبريل الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا.

إتاحة البرنامج للطلاب المصريين

وقال «قنصوة» إن جامعة الإسكندرية تم اختيارها ضمن ست جامعات على مستوى العالم لتقديم برنامج الماجستير في القانون النووي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن البرنامج سيكون متاحاً للطلاب المصريين وعلى المستوى الإقليمي والعالمي من خلفيات أكاديمية متنوعة، بما في ذلك القانون والعلوم النووية والهندسة والعلاقات الدولية.

منح الطالب شهادة في القانون النووي

وأضاف «قنصوة» في بيان على هامش التوقيع، اليوم الجمعة، أنه سيتم منح الطالب شهادة فى القانون النووي عليها شعار كل من جامعة الإسكندرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتناول مواد التدريس جوانب مختلفة من القانون النووي مثل الأمان النووي والمسئولية النووية.

تنظيم دورات وورش عمل حول مواضيع القانون النووي

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم التعاون بين الجانبين أيضا في توفير الدعم الأكاديمي والخبراء في جميع مراحل البرنامج، بما في ذلك التخطيط وتصميم الدورات والمناهج الدراسية والتدريس، كما سيتعاون الجانبان في تنظيم الدورات وورش العمل حول مواضيع القانون النووي، وتقديم المنح الدراسية، وتدريب الطلاب من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن استضافة عدد من المتدربين للتدريب أيضاً بالوكالة ضمن برنامج التدريب الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.