3 حوادث «هتك عرض» في الإسكندرية خلال 3 شهور.. والمحكمة تقضي بسجن المتهمين

صدور 3 أحكام بحق 3 أشخاص مختلفين قاموا بهتك عرض فتيات صغيرات في عمر الطفولة، خلال 3 أشهر فقط في الإسكندرية، أبرز تلك القصص هو ما قام به خال فتاة تجاهها، وأخرى حملت سفاحا على يد شاب كانت تعاشره معاشرة الأزواج، والثالثة طفلة استغل شخص تواجدها في منزلها وحيدة وتهجم عليها.

طفلة وحيدة في المنزل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الخميس، بالسجن 7 سنوات لعاطل، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة داخل محل سكنها بشرق الإسكندرية، في القضية المُسجلة برقم 180 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان.

القضية التي تعد اقلهم ضررا على المجني عليها، تعود أحداثها إلى منطقة المنتزه ثان اقصى شرق الإسكندرية حين علم المتهم «ف.ش.م»، عاطل، تواجد المجني عليها الطفلة، «م.م.ع»، 12 سنة، بمفردها بالشقة محل سكنها، فحضر إليها ونزع بالقوة ملابسها وهتك عرضها، وفر هاربا.

إلا أن الطفلة أبلغت والدتها بالواقعة عند عودة والدتها إلى المنزل، وتم تحرير المحضر، وعمل كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه، وتم إحالته للنيابة التي حولته لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها عليه.

سائق يهتك عرض طفلة.. حملت سفاحا

منذ شهرين وبالتحديد في فبراير الماضي، صدر حكمين قضائين في قضايا مشابهة لعل أبرزها سجن سائق 7 سنوات، في واقعة اتهامه بهتك عرض فتاة قاصر في القضية التي حملت رقم 36600 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

تلك القضية التي بينت وجود علاقة عاطفية بين المتهم «ك.م.م» 21 عام، سائق وبين المجني عليها 17 عام، وقيامه باستدراجها إلى الشقة محل سكنه وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج دون قوة أو عنف، ما أدى لحملها سفاحا.

«الخال» قاتل براءة ابنة شقيقته

المثل يقول أن «الخال والد» إلا أنه في تلك القصة كان «الخال قاتل» حيث قتل براءة ابنة أخته الصغيرة، إذ قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في فبراير الماضي بمعاقبة كهربائى بالسجن لمدة 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقته طفلة 10 سنوات.

تلك الواقعة التي تعود إلى القضية رقم 35536 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، بينت أن المتهم «أ.إ.ع»، 40 سنة، كهربائي، اصطحب المجني عليها «ن» 10سنوات، بصفته خالها لشراء بعض الحلويات لها، وأخذها إلي محل سكنه لشقة جدتها في عدم وجود الجدة بالمسكن، وقام بالتعدي عليها والتحرش بها بالإمساك بأجزاء حساسه بجسدها وقبلها وألقاها على السرير، وعند مقاومه الطفلة، كتم أنفاسها والتعدي عليها بالضرب لشل حركتها.

وعقب ذلك لاحظ والد الطفلة سوء حالة ابنته النفسية، وعندما تحدثت معها شقيقتها الكبرى، أخبرتها أن خالها اصطحبها إلى منزل جدتها، وحاول الاعتداء عليها والتحرش بها، وهددها في حالة إخبار أسرتها، وعلى إثر ذلك قام والد الطفلة باصطحابها إلى قسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، وتم ضبط المتهم والذي أصدرت المحكمة قرارا حكمها المتقدم تجاهه.