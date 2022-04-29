فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة الإسكندرية

يرغب الجميع في معرفة أماكن خروجات في العيد في محافظة الإسكندرية، حيث تتجه أعينهم إلى عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الحالية، لما تتميز به من أماكن تنزه عديدة تناسب كافة المواطنين، أبرزها كورنيش الإسكندرية، ناهيك عن الشواطئ والحدائق مثل المنتزه والمعمورة وحديقة الحيوان وأنطونيادس، وذلك عقب ساحات الصلاة التي تعد قريبة جدا لتلك الأماكن.

أماكن خروجات في العيد في محافظة الإسكندرية 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية فسحة العيد، حيث ترصد أماكن خروجات في العيد في محافظة الإسكندرية لخدمة المواطنين الراغبين في قضاء يوم مميز عقب شهر رمضان المبارك، حيث تتجه الأعين إلى المتنزهات والشواطئ كونها الأماكن العامة الأقل تكلفة من حيث دخول والأكثر ملائمة لذلك العيد.

الحدائق أفضل أماكن خروجات عيد الفطر في محافظة الإسكندرية

وتعد حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، أحد أهم أماكن خروجات عيد الفطر في محافظة الإسكندرية، كونها تمثل العراقة والتاريخ والأماكن الساحرة بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم أخذ الصور التذكارية عليه، ناهيك عن المساحات الخضراء التي تتواجد بها للجلوس والاستمتاع بوقت طعام مميز على النجيلة الخضراء، وتتناول المأكولات البحرية والأسماك المملحة التي تنتشر في تلك الآونة.

وفي ذات السياق، تبرز حدائق الإسكندرية كأماكن للخروج في عيد الفطر المبارك 2022، حيث حديقة المعمورة والمنتزه وحديقة الحيوان وعدد من الحدائق والمنتزهات الموجودة في المدينة في الميادين العامة والتي يتواجد فيها المواطنين لشم النسيم والهواء.

كورنيش وشواطئ الإسكندرية.. أرخص خروجة عيد

ويعد كورنيش الإسكندرية من أفضل وأهم أماكن قضاء إجازة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية، بل أنه يعد أرخص «خروجة» خلال تلك الآونة، حيث «التمشية» والجلوس عليه بشكل مجاني على ذلك الخط الممتد من المنتزه شرقا وصولاً إلى بحري غربا، بالإضافة إلى وجود شاطئ مجاني في منطقة المندرة على أن يدخل شاطئ آخر مجاني في الخدمة مع أولى أيام عيد الفطر المبارك.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فحسب بل تتواجد شواطئ يبدأ سعر تذكرة دخولها من 5 جنيهات فقط، وهو ما يجعلها خروجة رخيصة للغاية.

وتتمتع الإسكندرية بغروب مميز ورائع في فصل الصيف، حيث ظهور الشمس بمنظر رائع وخلاب يسعى المواطنون إلى مشاهدته والتنزه على الكورنيش خلاله.