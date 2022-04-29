ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 28

يواصل المشاهدون يوميا البحث عن ضيف الفنان رامز جلال في برنامجه اليومي في شهر رمضان الخاص بالمقالب الترفيهية رامز موفي ستار الحلقة 28 الجمعة 29 أبريل، والذي يُعرض عبر قناة mbc مصر.

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

قناة إم بي سي مصر قد كشفت منذ دقائق عن نجم وضيف حلقة اليوم الجمعة من برنامج رامز موفي ستار، وهي الفنانة المغربية ميساء مغربي، حيث ستقع اليوم ضحية رامز جلال، في حلقة مليئة بالإثارة والمغامرات.

ميساء مغربي عرفها المصريون حين ما كانت بطلة لمسلسل المغني الذى قدمه الفنان محمد منير عام 2016.

أبرز ضحايا رامز جلال في رامز موفي ستار

برنامج رامز موفي ستار، شهد حضور عدد كبير من النجوم على مدار الحلقات الماضية، من بينهم عدد كبير من الفنانين أبرزهم صابرين وياسمين صبري وهدى المفتي وهنا الزاهد ودرة وحمو بيكا ورانيا يوسف ونجلاء بدر وسليمان عيد ومايان السيد محمد محمود غادة عادل وعائشة بن أحمد، كما حضر عدد من نجوم الرياضة وكرة القدم أبرزهم محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي، بالإضافة إلى نجم الكرة السعودية سالم الدوسري.