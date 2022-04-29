موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات ومدن الجمهورية وعدد التكبيرات

ينتظر المسلمون قدوم عيد الفطر، ويعدون الأطعمة المختلفة احتفالا بهذه المناسبة مثل الكحك والبتيفور وغيرها، كمظاهر لاحتفالهم بالعيد الصغير، كما يبحثون عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات ومدن الجمهورية لكي يؤدون الصلاة في موعدها بالمحافظات التي ينتمون لها والتي تختلف من مكان لآخر وفق الحسابات الفلكية.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات ومدن الجمهورية وفق ما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات ومدن الجمهورية

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات مصر كما يلي:

- القاهرة في الساعة 5:36 صباحًا.

- الجيزة في الساعة 5:37 صباحًا.

- الإسكندرية في الساعة 5:40 صباحًا.

- بورسعيد في الساعة 5:30 صباحًا.

- السويس في الساعة 5:31 صباحًا.

- العريش في الساعة 5:25 صباحًا.

- الطور في الساعة 5:30 صباحًا.

- سانت كاترين في الساعة 5:28 صباحًا.

- طابا في الساعة 5:23 صباحًا.

- شرم الشيخ في الساعة 5:27 صباحًا.

- دمنهور في الساعة 5:38 صباحًا.

- طنطا في الساعة 5:36 صباحًا.

- المنصورة في الساعة 5:34 صباحًا.

- الزقازيق في الساعة 5:35 صباحًا.

- بنها في الساعة 5:36 صباحًا.

- شبين الكوم في الساعة 5:37 صباحًا.

- كفر الشيخ في الساعة 5:36 صباحًا.

- الفيوم في الساعة 5:39 صباحًا.

- بني سويف في الساعة 5:38 صباحًا.

- المنيا في الساعة 5:41 صباحًا.

- أسيوط في الساعة 5:41 صباحًا.

- سوهاج في الساعة 5:40 صباحًا.

- قنا في الساعة 5:36 صباحًا.

- أسوان في الساعة 5:38 صباحًا.

- أبو سمبل في الساعة 5:46 صباحًا.

- مرسى مطروح في الساعة 5:50 صباحًا.

- الغردقة في الساعة 5:30 صباحًا.

- الخارجة في الساعة 5:47 صباحًا.

- الإسماعيلية في الساعة 5:31 صباحًا.

- دمياط في الساعة 5:32 صباحًا.

- السلوم في الساعة 5:58 صباحًا.

- نويبع في الساعة 5:24 صباحًا.

- حلايب في الساعة 5:26 صباحًا.

- شلاتين في الساعة 5:29 صباحًا.

تكبيرات عيد الفطر

وهناك اختلاف حول تكبيرات العيد بين المذاهب الأربعة، حيث ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر والأضحى، خاصة عند الخروج إلى صلاة العيد، على العكس فإن الحنفية رأوا عدم استحباب التكبير في عيد الفِطر، ويكون التكبير في عيد الأضحى فقط.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة العيد ركعتان تُجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وأن ينوي بها المسلم صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها فأن يُكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل قراءة الفاتحة».