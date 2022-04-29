متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر وكم عددها؟.. كل ما تريد معرفته في سطور

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك أعاده الله على المسلمين والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، يكثر البحث عن سؤال نصه متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر وكم عددها؟ وهي التكبيرات التي تُعد مظهرا من مظاهر العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك، وفي كلاهما تنطبق الإجابة على السؤال، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال هذا التقرير، وذلك من خلال ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في أكثر من مناسبة.

متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر وكم عددها؟

نبدأ في الاجابة على سؤال نصه متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر وكم عددها؟، بالجزء الثاني وهو كم عدد تكبيرات الفطر المبارك، وهنا يجب الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين المذاهب الأربعة في هذا الأمر، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر والأضحى، خاصة عند الخروج إلى صلاة العيد، على العكس فإن الحنفية رأوا عدم استحباب التكبير في عيد الفِطر، ويكون التكبير في عيد الأضحى فقط.

ويُسنُّ التكبير في عيد الفطرِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يُوسف ومحمد بن الحسن مِن الحنفية. والأدلَّة على ذلِك من الكِتاب قول الله تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون"َ [البقرة: 185]، أي أن الله عز وجل أمرَ بالتكبيرِ بعدَ إكمالِ عِدَّةِ شهرِ رَمضانَ، وذلك يكونُ في عِيدِ الفِطرِ.

ماعدد التكبيرات في صلاة العيد

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ما عدد التكبيرات في صلاة العيد، وكيفية صلاة العيد وكم عدد تكبيرات العيد، قائلة: «صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها،وأن ينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها فأن يُكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل قراءة الفاتحة».

واستشهدت دار الإفتاء المصرية: بما روى كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي).

موعد بداية تكبيرات عيد الفطر

وفي الجزء الثاني من الاجابة على سؤال، متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر وكم عددها؟، وهو الخاص بموعد تكبيرات العدد، فإن هناك اختلاف بين ما هو متبع في صلاة عيد الفطر المبارك، وصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يكون موعد بداية تكبيرات عيد الفطر المبارك ستكون بغروب شمس ليلة عيد الفطر المبارك أي وقفة عيد الفطر المبارك، وينقضي التكبير في عيد الفطر بصلاة العيد، ونص على ذلك المالكية وهو مذهب الشافعية على الأصح، وأيضا رواية عن أحمد واختاره ابن باز وابن عثيمين. فعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ).

على عكس عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ فيه التكبير بعد صلاة الفجر يوم عرفة ،ويستمر التكبير حتى تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق، ومن ثم ينقطع التكبير.